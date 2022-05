"Je vais mourir": Reign, 7 ans, supplie sa mère Kourtney Kardashian d'arrêter d'embrasser Travis Barker sans arrêt (vidéo)

Reign Disick, le fils de Kourtney Kardashian, en a assez de voir sa mère et de Travis Barker s'embrasser en permanence. Le petit garçon de 7 ans demande que les deux amoureux cessent de le faire à table. La star de téléréalité de 43 ans et le musicien de 46 ans sont très affectueux l'un envers l'autre depuis le début de leur relation.



"Je vais mourir. Ew, les gars", a gémi le fils de Scott Disick pendant l'épisode de la téléralité les "Kardashians" lorsque sa mère a embrassé le batteur de Blink-182 devant lui.





"Est-ce que vous pouvez ne plus vous embrasser ?", a alors demandé Reign. "Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne plus vous embrasser?".



Barker a attrapé la main de Kourtney Kardashian à la place et a accepté : "Pas de french-kissing".



Plus tôt dans l'épisode, la fille de la star de téléréalité, Penelope, âgée de 9 ans, a demandé au couple d'arrêter quand ils ont commencé.





La mère de Reign, Penelope et Mason, 12 ans a fini par arrêter d'embrasser son mari, avant de demander à sa fille la permission d'en faire "juste un" de plus.



Travis Barker a répondu "Désolé" tandis que l'ainée du clan Kardashian-Jenner a demandé, en plaisantant, quels étaient les "certificats" que Penelope leur avait précédemment donnés, qui leur permettaient apparemment de s'embrasser.