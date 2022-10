"Je vais pleurer": les membres du groupe BTS annoncent leur départ pour le service militaire obligatoire en Corée du Sud

Coup dur pour les fans du groupe sud-coréen BTS. Ils devront patienter quelques années avant de retrouver leur groupe de K-pop préféré. En effet, BTS vient d'annoncer leur futur départ pour leur service militaire. Ils se retrouveront en 2025, lorsque tous les membres l'auront effectué.



Fin juin, le groupe sud-coréen de K-pop BTS a annoncé vouloir faire une pause dans son cheminement artistique. La raison évoquée ? "Un épuisement" qui donnerait envie aux sept membres du boys band de se consacrer à leurs projets personnels.

Mais déjà à l’époque, les fans étaient suspicieux concernant la raison mentionnée. Pour de nombreux fans, la pause de BTS était due à l'obligation du service militaire en Corée du Sud, à laquelle Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook avaient jusqu’ici pu contourner. Mais ils approchent tous des 30 ans. L'âge limite pour entamer le service militaire obligatoire (un service militaire qui a une durée de deux ans). Ils ont donc confirmé qu’ils se plieraient aux exigences du pays. C'est l’agent de BTS qui a eu la lourde tâche d'annoncer la nouvelle.



Séoul accorde parfois des exemptions à certains athlètes de haut niveau et aux artistes de musique classique, mais pas aux stars de la chanson.



Une absence de dérogation qui suscite le débat



BTS n'a pas été exempté alors que le groupe génère a lui seul des milliards de dollars pour l’économie sud-coréenne. Étonnant ? Une potentielle exemption du groupe a suscité le débat, donnant même lieu à une proposition de loi. Toutefois, cela en restera au stade d'ébauche. Le texte n’a pas été adopté par le Parlement. Le membre le plus âgé du groupe, Jin, commencera son enrôlement d’ici la fin de l’année. Les autres le suivront plus tard.



Les fans sont sous le choc



Les Army (nom donné aux fans du groupe, NDLR) n'ont pas caché la déception qui les anime en ce moment. "Je vais pleurer", sont les trois mots qui reviennent le plus sur Twitter en ce moment. Si cela va être compliqué pour eux d'attendre, ils ne lâcheront pas leur fan attitude. Tous promettent d’être au rendez-vous en 2025 pour venir les voir en concert. Certains se consolent même en disant qu’en deux ans, ils auront le temps d’économiser pour pouvoir s’offrir des places de choix pour le concert du GRAND retour. Une chose est certaine : BTS a une fanbase solide.