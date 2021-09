"Je voulais dire… ": Maeva Ghennam (Les Marseillais) s’excuse après ses propos polémiques sur son rajeunissement du vagin (vidéo)

Depuis vendredi, les propos de Maeva Ghennam font le tour de la toile. Vendredi, la candidate de téléréalité a parlé de son rajeunissement du vagin et choqué ses abonnés sur Snapchat. "J'ai fait des machines au niveau de mon vagin, genre de la radiofréquence, et la mésothérapie sans injection. Et en fait ça rajeunit le vagin, genre c'est trop bien (…) moi je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin genre moi j'ai de la chance j'ai vraiment un beau vagin, j'ai pas les lèvres ou quoi qui dépassent mais il faut l'entretenir. Et mon docteur, c'est le meilleur pour ça", dit-elle en présence de son gynécologue. "Du coup, c'est trop bien, genre là, c'est comme si j'avais 12 ans genre", précise-t-elle. Des propos qui ont fait réagir de nombreuses personnes.

Face à la polémique, la Marseillaise a tenu à s’excuser. "Coucou tout le monde, je tenais à revenir sur la polémique qu’il y a par rapport aux vidéos que j’ai faites chez mon gynécologue. Alors tout d’abord, je tiens à m’excuser. Parce que je me suis très très mal exprimée. Il faut savoir que parfois, quand je parle, l’info ne passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche (…) je réfléchis pas trop, je dis beaucoup de conneries", dit-elle. Elle ajoute avoir pris conscience que ses propos sont très graves et qu’elle n’aurait pas dû comparer son vagin avec celui d’une "fille de 12 ans".



"Je tiens vraiment et sincèrement à m’excuser", insiste la jeune femme. Elle revient ensuite sur ce qu’il s’est vraiment passé. Une épilation complète du maillot réalisée par une esthéticienne lui a provoqué des brûlures. "Je l’ai expliqué à mon gynécologue qui m’a mis des LED au niveau du maillot, pas du vagin, pour soulager ma douleur. Il m’a fait de la mésothérapie, donc sans injection, pour hydrater et enlever ces brûlures (…) c’est tout ce que j’ai fait", insiste-t-elle.



"Je voulais dire une foufoune plus jeune, plus hydratée (…) je me suis hyper mal exprimée (…) je me suis hyper mal exprimée. Je n’ai pas de filtre. Je suis sincèrement désolée", ajoute Maeva. "J’ai 24 ans, mon vagin va bien. Il est très beau, il va très bien".

Les excuses de Maeva ont fait réagir l'humoriste belge PE. Il a partagé une vidéo dans laquelle il répond à la candidate de téléréalité.