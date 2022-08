"Je voulais garder mon boulot": Amanda Seyfried revient sur ses scènes de nu après les propos polémiques de Sean Bean

"Pourquoi j'ai laissé passer ça ?," l'actrice de 36 ans, Amanda Seyfried, regrette amèrement d'avoir tourné des scènes de nu. C'est ce qu'elle a confié au magazine Porter. L'actrice de Mamma Mia et nouvellement la star de la série Disney+ The Dropout raconte avoir très mal vécu ses scènes de nu. "Avoir 19 ans, marcher sans mes sous-vêtements. Genre, vous vous moquez de moi ? Comment j’ai pu laisser passer ça ?," s'interroge-t-elle. Elle marque un court instant et puis reprend : "En fait, je sais pourquoi : j’avais 19 ans et je ne voulais énerver personne, et je voulais garder mon boulot. Voilà pourquoi."

Des propos prononcés après la polémique autour de Sean Bean

Ses propos surviennent juste après que l'acteur Sean Bean (Ned Stark dans Game of Thrones) ait déclaré en interview que "les coordinateurs d’intimité gâchent la spontanéité du tournage d’une scène de sexe."

Un coordinateur d'intimité, qu'est-ce que c'est ?

Rôle imposé à la suite des scandales #MeToo, la personne en charge de ce post doit veiller à la "protection physique, sociale et professionnelle" des actrices et des acteurs. Concrètement, cette dernière doit s'assurer que le consentement est respecté. Elle doit aussi superviser les scènes de nudité. C'est en quelque sorte un rôle à mi-chemin entre la psychologue et l'avocate. Mais, pour Sean Bean, ce nouveau travail en plateau gâche tout. "Je suppose que cela dépend de l’actrice. Celle-ci [évoquant sa partenaire Lena Hall, NDLR] avait une formation musicale de cabaret, donc elle était prête à tout", a-t-il déclaré.

L'actrice n’est pas du tout d’accord et lui a d'ailleurs fait savoir dans un post Twitter. "J’ai probablement besoin de clarifier certaines informations dans cet article puisque les gens m’interpellent pour me demander si je vais bien... Ce n’est pas parce que je fais du théâtre (pas du cabaret, mais j’en fais de temps en temps) que je suis prête à tout", a-t-elle écrit visiblement agacé.

Une autre comédienne tout aussi énervée, Rachel Zegler, s'est également exprimé sur Twitter. L’actrice, dont la carrière a explosé grâce à West Side Story de Spielberg, explique : "Les coordinateurs d’intimité mettent en place un environnement sûr pour les acteurs. J’étais extrêmement reconnaissante d’en avoir un sur West Side Story – il a fait preuve d’élégance envers moi, qui était une novice, et a éduqué ceux qui m’entouraient et qui avaient des années d’expérience. La spontanéité lors des scènes intimes peut être dangereuse. Réveillez-vous." Le message est clair.