"L'arnaqueur de Tinder" veut profiter du succès du documentaire sur lui pour lancer des projets

Il en faut visiblement plus pour arrêter Simon Leviev. Cet Israëlien de 31 ans a connu un succès fulgurant, en dépit du mal qu'il a fait autour de lui. Il est l'objet du documentaire "l'Arnaqueur de Tinder" diffusé sur la plateforme Netflix. Arnaque à l'amour et détournement d'argent, on découvre dans ce programme comment Simon Leviev a procédé pour escroquer des dizaines de femmes via l'application de rencontres Tinder.

Pour ça, le jeune homme a été condamné à cinq mois de prison et est désormais connu dans le monde entier - pas forcément sous son meilleur jour. Il aimerait donc, d'après le site people américain TMZ, se refaire une image.

Dans un article dédié, un proche de l'arnaqueur a indiqué que Simon Leviev souhaiterait écrire un livre, créer un podcast de conseils sur la (bonne) façon d'utiliser des sites de rencontres mais aussi lancer une émission où des femmes essaieraient de le séduire, à la manière du Bachelor.