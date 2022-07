"La justice ne va pas assez vite": l'harceleur de la chanteuse Hoshi n'a pas encore été jugé

Deux ans après sa plainte pour cyberharcèlement et propos homophobes, la chanteuse Hoshi désespère de voir son dossier progresser. Au micro de Nice matin, elle déclare, agacée, que "la justice ne va pas assez vite." Avant de prononcer cette phrase, elle expliquait que : "l'un de [ses] harceleurs a été interpellé (NDLR: en juin 2022) mais le procès n'a pas encore eu lieu."

La chanteuse de 25 ans a vécu un vrai cauchemar en 2019 alors qu'elle livrait sur scène une prestation très remarquée aux Victoires de la musique. Pendant qu'elle interprétait son tube Amour Censure, qui évoque son homosexualité, elle a embrassé une de ses danseuses, ce qui lui a valu un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. "C'était des propos nazis, genre : 'Hitler aurait dû finir son travail', donc en parlant des gays. 'On aimerait bien violer ta mère devant toi' ou des trucs très graves en vrai. Ça a été super loin," avait-elle raconté. "En fait, ça m'a fait mal au cœur pour tous ces jeunes qui ne peuvent pas se défendre aujourd'hui face à ça. Parce que moi, entre guillemets, j'ai quand même un public, je peux raconter tout ce qui se passe dans ma messagerie, mais des gosses, ils ont 14 ans et ils sont face à eux-mêmes."

Aujourd'hui, les enquêteurs de l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH) ont interpellé un de ses harceleurs. Selon le Parisien, la personne aurait reconnu les faits en garde à vue, avant d'être relâché en attendant de plus amples investigations. Hoshi déclare : "Je le rappelle à chaque fois sur scène?: j'estime que le travail n'est pas encore assez fait. Et j'essaie de montrer, parce que le harcèlement continue, qu'il ne faut plus avoir peur".

En mai 2022, elle avait même interpellé le président Macron. "Comptez-vous agir ?"