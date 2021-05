"La Montagne" de Game of Thrones a perdu 50 kilos: il dévoile un avant-après sur Instagram (photos)

Si vous êtes fan de la série Game of Thrones, vous vous souvenez forcément de Hafthor Julius Björnsson, alias "La Montagne". Le géant islandais de plus de 2 mètres et 200 kilos a été rendu célèbre par la fameuse série dans laquelle il incarne un colosse (d'où son surnon de "La Montagne") à partir de la saison 4. C'est pour son physique hors-norme qu'il a été choisi.

Mais voilà, l'acteur et sportif a décidé de se délester de quelques kilos, passant de 205 à 155 kilos. Il dévoile en photos sa perte de poids sur Instagram, jugez plutôt.



©Instagram Hafþo´r Ju´li´us Bjo¨rnsson



©Instagram Hafþo´r Ju´li´us Bjo¨rnsson