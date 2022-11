"La table a toujours été présente dans ma vie": Lara Fabian parle de son dernier livre qui mêle autobiographie et cuisine

Invitée du RTL Info de 13H, la chanteuse Lara Fabian était l'invitée d'Olivier Schoonejans pour venir parler de son dernier livre "Tout". Dedans, elle y mêle des souvenirs de sa vie, mais également des recettes culinaires. Un livre au concept particulier, mais qui était important pour la chanteuse.

"Je t'aime", "Je suis Malade" ou encore "Adagio", la chanteuse belgo-canadienne Lara Fabian est une star que l'on ne présente plus. Une telle carrière lui a donné envie de se raconter dans un livre un peu particulier. "C'est une autobiographie gourmande" comme elle s'amuse à la définir.

L'idée est que chaque anecdote qu'elle raconte apporte une référence à la cuisine, à une recette qu'elle donne. Ce choix, au contraire d'une biographie plus classique, elle l'explique par la place qu'occupent la table et la nourriture dans sa vie. " Je me suis posé la question quand j'ai commencé à écrire". "Quand j'ai commencé à écrire, j'ai réalisé qu'il n'y avait pas une histoire qui ne finissait pas par converger vers une table" explique-t-elle.

Un livre dans lequel elle ne manque pas de rendre hommage à ses parents, qui ont une place très importante dans sa vie. Par exemple, elle explique à propos de sa maman : "Luisa, c'était quelqu'un dont la bonté était cellulaire. Elle faisait tout avec une incroyable générosité".

Un livre personnel d'une part, mais qui ne manquera pas de donner des idées de recettes aux gourmands.