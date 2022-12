"Le cœur brisé": Ellen DeGeneres et Michelle Obama en deuil après le suicide de Stephen "tWitch" Boss à seulement 40 ans

Une bien triste nouvelle dans le monde de la télévision américaine. Ce mardi, Stephen Boss, l'indétrônable DJ du Ellen DeGeneres Show devenu producteur s'est ôté la vie. Sa femme, Allison Holker, avec qui il s'est marié en 2013, s'est inquiétée de ne pas voir son mari revenir après avoir quitté le domicile familial sans sa voiture. Celui qui était devenu producteur s'est suicidé dans une chambre d'hôtel en Californie. La mère de ses trois enfants a déclaré: "C'est avec le cœur le plus lourd que je dois annoncer que mon mari, Stephen, nous a quittés. Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout. Il était la colonne vertébrale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour ses fans. Dire qu'il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir. Stephen, nous t'aimons, tu nous manques et tu seras pour toujours ma dernière danse."

Des messages d'Ellen et Michelle Obama

Ellen DeGeneres a rendu hommage à celui qui a été son acolyte pendant huit ans. "J'ai le cœur brisé. tWitch était pur amour et lumière. Il était ma famille et je l'aimais de tout mon cœur. Il me manquera. Veuillez envoyer votre amour et votre soutien à Allison et à ses beaux enfants - Weslie, Maddox et Zaia."

Stephen a aussi contribué à l'initiative de Michelle Obama, Let's Move. Cette campagne de santé publique a pour but de réduire l'obésité chez les enfants et encourager un style de vie plus sain pour ces derniers. C'est comme ça et lors de ses visites sur le plateau du Ellen Show qu'il a appris à connaître l'ancienne première dame. Elle a aussi tenu à lui rendre hommage. "Stephen était une force incroyable - quelqu'un qui rayonnait de gentillesse et de positivité. Mon cœur est avec sa femme, Allison, et leurs trois enfants, Weslie, Maddox et Zaia. Et si l'un d'entre vous rencontre des difficultés et a besoin de quelqu'un à qui parler, sachez que vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours quelqu'un prêt à aider. Vous pouvez appeler ou envoyer un texto à la ligne d'assistance sur le suicide et la crise en composant le 98."