"Le cœur déchiré": la petite amie de Bertrand-Kamal partage sa douleur sur Instagram

Très apprécié des téléspectateurs, aimé par ses proches, Bertrand-Kamal était aussi l’amoureux d’une jeune femme : Mélissa. Depuis la mort de son compagnon le 9 septembre dernier, celle-ci honore régulièrement la mémoire de l’aventurier de Koh-Lanta sur Instagram.



"Impossible d’expliquer ce que je ressens depuis quelque temps… mais alors hier, un bout de moi s’est envolé. Et je n’ai toujours pas envie d’y croire", a-t-elle publié sur le réseau social au lendemain du décès. Et Mélissa d’écrire ces mots poignants : "Je t’ai dans la peau, on s’est promis beaucoup, et je te promets que je continuerai d’avancer pour que de tout là-haut, tu restes fier de moi. Je t’aime et je t’aimerai toujours mon amour".

Le 11 septembre, lors de la diffusion du premier épisode de Koh-Lanta depuis la mort de Bertrand-Kamal, Mélissa est revenue sur cette date chargée d’histoire : "Tu m’as fait vibrer et rêver depuis notre rencontre il y a 8 ans. Cette date du 11 septembre restera très importante pour moi, mais ça… c’est entre toi et moi… La douleur est immense mais notre amour l’est tout autant. Pour toujours, je vais t’admirer pour l’homme que tu as été. Ma vie, je t’aime du plus profond de mon être. Ce soir, nous regarderons Koh-Lanta pour la première fois sans toi, avec ces milliers d’étoiles dans nos yeux".

Soutenue par les téléspectateurs comme par la « famille » Koh-Lanta, Mélissa a réagi à un message de Loïc et Hadja, candidats de "Koh-Lanta, les 4 Terres" : "Le cœur déchiré, mais je sais que tu es là… quelque part dans les étoiles. Jamais je ne t’oublierai mon Doudou. On s’est dit pour la vie et même au-delà".