"Le coeur serré", Adriana Karembeu annonce sa séparation avec son mari Aram Ohanian sur Instagram

Le mannequin Adriana Karembeu a annoncé sur Instagram sa séparation avec son mari Aram Ohanian après 10 ans d'amour. Le top model a épousé l'homme d’affaires en 2014 à Monaco après trois ans de relation. Il y a 4 ans, le couple a eu une petite fille prénommée Nina.

"C’est le coeur serré que j’écris ces quelques lignes… Douze années magnifiques passées ensemble… J’ai vibré à chaque instant. Je n’ai jamais autant ri qu’à tes côtés (...) Notre histoire était belle et je l’ai tellement aimée… Pourtant, aujourd’hui, nous avons décidé ensemble de prendre des routes séparées… L’amour ne s’éteindra jamais. Tu m’as offert le plus beau des trésors… notre Nina. Tu es et tu resteras toujours", ecrit-elle sur Instagram.

Mais les époux comptent rester proches pour le bien de leur enfant.



© Instagram Adriana Karembeu