"Le corps morfle tellement": Candice révèle l'énorme impact physique d'une participation à Koh-Lanta

Les fans de Koh-Lanta trépignent d'impatience: ce 24 août, une nouvelle saison sera diffusée, et pas n'importe laquelle! L'édition "All Stars" fera revenir la crème des aventuriers, rassemblant les profils qui se sont démarqués au fil des saisons, par leurs performances sportives ou leur caractère atypique. Cet événement célébrera le vingtième anniversaire du programme.

Clémence, Claude, Sam, Coumba, Cindy, Alix ou encore Freddy seront de la partie, tout comme Candice Boisson, qui a pris la parole sur les réseaux sociaux ce 18 août par l'intermédiaire de Jeremstar, qu'elle avait rencontré sur le tournage de Fort Boyard.

Perdre du poids et reprendre le double

L'aventurière de 24 ans est revenue sur le choc et l'impact physique d'une participation à Koh-Lanta. "Quand on va à Koh-Lanta, on perd beaucoup de poids, mais quand on revient, on reprend le double". Aujourd'hui, la candidate déplore être "à + 5 kilos de son poids habituel".

Autre phénomène dont on parle moins: la perte de cheveux: "Je perds mes cheveux... Les dessous de Koh-Lanta, quand on rentre, le corps il morfle tellement que... J'ai des piqûres, trois fois par semaine, pour ne pas les perdre. Ça m'a fait ça les trois fois, trois Koh-Lanta, chaque fois, je perds mes cheveux, je reprends le double du poids... L'horreur !", a-t-elle expliqué.