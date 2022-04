"Le moment le plus effrayant de ma vie": Hailey Bieber révèle avoir été opérée du cœur

Hailey Bieber a révélé comment elle avait subi une intervention chirurgicale au cœur après avoir souffert d'un "mini-AVC" le mois dernier, alors qu'elle prenait son petit-déjeuner avec son mari Justin Bieber.

Dans une nouvelle vidéo, publiée sur sa chaîne YouTube mercredi après-midi, la mannequin de 25 ans explique avoir ressenti une "sensation étrange" dans son bras droit et un engourdissement au bout des doigts avant d'être admise à l'hôpital.

La cover girl de Vogue a expliqué que son époux avait remarqué que quelque chose n'allait pas et lui a demandé à plusieurs reprises si elle allait bien.

Emmenée d'urgence à l'hôpital, la jeune femme a écouté attentivement le diagnostic des docteurs. Ils ont confirmé qu'elle avait subi un accident ischémique transitoire (AIT), plus communément appelé mini-AVC.

Hailey, qui a des antécédents de migraines, a expliqué que les médecins lui ont dit que la combinaison de son nouveau moyen de contraception, associé au fait d'avoir contracté le COVID récemment et un voyage aller et retour vers Paris "en très peu de temps" ont probablement contribué à la formation du caillot sanguin.

Les docteurs ont alors détecté que la jeune mannequin avait une petite ouverture, connue sous le nom de FOP, dans le cœur qui se ferme généralement après la naissance. Son FOP, qui mesurait entre 12 et 13 millimètres, était de "grade 5", qui est le "grade le plus élevé" possible. Le petit trou mesurait entre 12 et 13 millimètres.

Sur la recommandation de son médecin, elle a dû se faire opérer et est depuis complètement rétablie.

Avant la chirurgie, la jeune femme explique avoir souffert d'anxiété, qui est pour la plupart est passée. "La plus grande chose que je ressens, c'est que je me sens vraiment soulagée que nous ayons pu tout comprendre, que nous ayons pu le refermer, et que je pourrai sortir de cette situation vraiment effrayante et vivre ma vie", dit-elle.

Par prudence, elle prend quotidiennement de l'aspirine et des anticoagulants. Elle a également expliqué son désir d'attendre que "tout se soit bien passé" pour parler publiquement de son état de santé.