"Le père de Britney Spears la traitait de "grosse", et de "mauvaise mère" au début de la tutelle", se souvient une amie de la famille

C'est un témoignage glaçant de la tutelle de Jamie Spears qui est relaté ce dimanche dans le New Yorker. Le père de Britney Spears, Jamie Spears, aurait fait des commentaires sur le poids de la chanteuse, l'aurait qualifiée de "p****" et lui a dit qu'elle était "une mauvaise mère" dans les jours et les semaines qui ont suivi le début de sa tutelle en 2008, révèle une amie de la famille, Jacqueline Butcher.

Et cette proche de la famille de se souvenir: "C'était quelques jours seulement après la deuxième sortie de Britney d'un hôpital psychiatrique, lorsque les commentaires désobligeants ont commencé. Jamie, qui venait de devenir le conservateur de sa fille, préparait le retour devant le grand public de Britney, en commençant par une apparition dans la série à succès How I Met Your Mother."

Jacqueline Butcher était présente dans le bureau de Jamie pendant qu'ils discutaient de cette apparition télévisée. "Jamie a dit : "Bébé", a-t-elle déclaré au New Yorker, "et j'ai pensé qu'il allait dire: "Nous t'aimons, mais tu as besoin d'aide." Mais ce qu'il a dit, c'est "Tu es grosse. Papa va te faire suivre un régime et un entraîneur, et tu vas te remettre en forme."'

Ce commentaire a rendue Butcher "malade", mais Jamie a poursuivi.

"Tu vois cette télé là-bas ? Tu sais ce que ça va dire dans huit semaines ? Ce sera toi là-bas, et ils vont tous dire: "Britney est de retour", se souvient Jacqueline.

Les semaines après, Jamie a continué à harceler Britney... "Il lui envoyait tout à la figure, lui disait qu'elle était une femme et une mère terrible", a-t-elle déclaré.