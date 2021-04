"Les Anges": accusé de harcèlement, Raphaël Pépin se défend

Raphaël Pépin a répondu aux accusations de harcèlement émanant de plusieurs candidates des "Anges". Angèle, Rania et Nathanya dénoncent depuis quelques jours des cas de harcèlements, de violences et de mauvais traitement subis durant le tournage de l’émission de télé-réalité française.

Raphaël Pépin fait l’objet d’accusation de harcèlement et violences de la part d’anciennes candidates de l’émission de télé-réalité française, "Les Anges". Angèle, Rania et Nathanya se sont d’abord exprimées sur les réseaux sociaux avant de prendre la parole dans l’émission française "Touche pas à mon poste".

Angèle a notamment raconté avoir une altercation avec Raphaël Pépin: "On m’a aspergé le visage de produit ménager, on m’a insulté de pute, de salope. On a voulu me frapper."

Le principal intéressé s’est à son tour exprimé sur le plateau de TPMP avec son épouse, Tiffany, aussi candidate du programme. "On n’a pas pris la parole sur les réseaux sociaux, ni ma femme, ni moi. Ça fait une dizaine de jours que j’entends que j’aurais été violent, que je l’aurais harcelée. Ça fait dix ou quinze jours qu’on a pris un avocat."

Le couple a ensuite déclaré poursuivre Angèle en justice pour diffamation. Le candidat affirme qu’il y a une altercation "comme cela peut arriver dans la vie", mais nie tous cas de violence ou de harcèlement. "En aucun cas, je ne lèverais la main sur une femme. C’est même la première phrase que j’ai dite à Angèle dans notre altercation. Elle m’a dit : ‘Olala, tu es violent.’ Je lui ai dit : ‘Sache une chose, je ne lève pas la main sur les femmes. Alors enlève-toi ça de la tête.’ Puisqu’on va aller devant la justice, ça va être prouvé."

De son côté, la production des "Anges" a aussi réagi. Elle se défend d’avoir pousser les candidats au clash.