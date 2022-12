"Les gens pensent que j'ai fait refaire mon nez, mais non": Victoria Beckham révèle son secret de maquillage (vidéo)

Victoria Beckham a participé à une nouvelle vidéo sur YouTube avec Charlotte Tilbury, gourou du maquillage, pour célébrer les fêtes de fin d'année. En plus de donner des conseils de maquillage, la chanteuse des Spice Girls affirme que, malgré les rumeurs, son nez est tout à fait naturel.

Dans la vidéo, intitulée "In Conversation with Victoria Beckham : Beauty Gifting Secrets", la femme de David Beckham s'est entretenue avec la maquilleuse sur le plaisir d'offrir des produits de beauté - et sur le fait qu'elles ont toutes deux été victimes d'accusations de chirurgie plastique au fil des ans.

Après que Tilbury a partagé que les gens lui ont demandé si elle avait "fait une opération du nez" après avoir vu son contour secret "nose trick", la styliste a dit qu'elle pouvait comprendre.

"Les gens ont également dit que j'avais fait refaire mon nez", a partagé Beckham. "Je ne me suis jamais fait refaire le nez. J'ai toujours eu un nez comme ça. C'est le truc du nez".

Le secret du maquillage, dont Tilbury a fait la démonstration sur la pop star, consiste à faire un contouring sur le nez.