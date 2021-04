"Leur amitié a pris un tour inattendu lors d’une soirée arrosée": Adele aurait retrouvé l’amour dans les bras d’un ami d’enfance

Nombreux sont ceux à avoir prêté à Adele une relation avec Bradley Cooper. Divorcée en 2019 de son ex Simon Konecki, avec qui elle a eu un fils, Angelo, l’artiste était un cœur à prendre. Et Lady Gaga lui avait présenté l'acteur.... Ce n’est finalement pas une star hollywoodienne qui aurait l’aurait conquise, mais un ami d’enfance.



La version britannique de Closer annonce la nouvelle en citant une source proche de la chanteuse : "Adele est amoureuse et, même si elle tient à garder son identité secrète, elle n’a pas caché son nouveau bonheur à sa famille et à ses amis".

"Leur histoire d’amour est sortie de nulle part lorsqu’Adele est rentrée chez elle à Londres, l'année dernière, alors que le confinement était assoupli. Leur amitié a pris une tournure inattendue après une soirée arrosée avec des copains communs. Ils ont tous les deux réalisé qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre", raconte cette source.



Entre la chanteuse de 32 ans et le mystérieux élu de son cœur, les choses seraient allées bon train : "Étant donné qu'ils avaient déjà les bases d'une amitié, leur relation progressé rapidement et ils sont tous les deux si heureux", note le même témoin. Et le tabloïd de suggérer qu'Angelo pourrait bien avoir un petit frère ou une petite sœur bientôt...