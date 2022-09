"Lisa Kudrow est l'une des pires personnes que j'aie jamais rencontrées": une star s'en prend à Phoebe de Friends

Vendredi, dans une vidéo, Spencer Pratt, star de téléréalité "Hills", échangeant avec Bethenny Frankel, une personnalité de la téléréalité Real Housewives of New York City, lorsqu'il a qualifié Lisa Kudrow de "pire humaine". Il avait dû nommer la personne la plus méchante qu'il connaît. "Oh, c'est facile. Phoebe de 'Friends'", a déclaré la star de "Hills". L'homme de 39 ans a ajouté: "Sans aucun doute, l'une des pires personnes que j'aie jamais rencontrées. De loin."



De nombreux fans ont refusé de croire que celle qui incarne Phoebe dans Friends pouvait être désagréable envers qui que ce soit, plusieurs d'entre eux suppliant l'animateur du podcast "Pratt Daddy" de dévoiler "l'histoire derrière tout ça".



"Si cela atteint plus d'un million de vues, je penserai à raconter l'histoire", a promis Spencer Pratt.