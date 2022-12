"Ma femme devient un gourou": Sam Asghari présente Britney Spears dans un environnement peu habituel

Ces derniers mois ont prêté à Britney Spears l’image d’une femme quelque peu fragilisée. Entre ses étranges vidéos de danse, les photos sur lesquelles elle pose complètement nue, et les republications d’anciens clichés, la chanteuse fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux.

Celui qu’elle a épousé cette année, Sam Asghari, s’exprime rarement sur sa femme sur Instagram. Plus souvent torse nu à la muscu qu’en mode cocooning avec Britney, il a posté une publication peu commune pour le couple ce dimanche 25 décembre.

On y voit d’abord les deux tourtereaux assis face à face en tailleur en pleine nature, en train de se regarder et de se sourire, puis ils sont filmés en train de s’embrasser dans la même position. "Une petite randonnée et une petite médiation le jour de Noël vers un long chemin", écrit Sam Asghari. Avant d’ajouter cette étonnante remarque: "Ma femme devient un vrai gourou de la médiation et j’adore ça". Britney, gourou ? Du cœur de son époux, au moins !