"Mastu sors, t'es un homme mort": le youtubeur déplore le harcèlement dont il est victime au quotidien… par ses fans

"Je deviens aigri des gens." Le vidéaste Théo Becker, alias Mastu a publié une rétrospective de son année écoulée en tant que youtubeur. Si c'est une tradition qu'il honore chaque année, cette fois, elle a une saveur particulière. Le jeune homme aux 5 millions d'abonnés raconte le harcèlement dont il est victime tous les jours dans sa vidéo "J'ai besoin d'une pause".

Le créateur spécialisé en "divertissement" explique habiter proche d'une école, ce qui serait l'élément déclencheur. "J'habite près d'un collège et je passe souvent devant. Dès que les élèves m'ont reconnu, certains ont commencé à me suivre et depuis ça a fait le tour." S'en suivent une série de vidéos où de nombreuses personnes viennent sonner à sa porte, crient après lui et certains tentent même d'escalader le portail pour pénétrer dans la propriété. "Ça arrive presque tous les jours, parfois même la nuit", regrette-t-il.

S'il explique que la plupart des harceleurs sont de jeunes fans maladroits, l'acolyte de Joyca doit parfois faire face à des menaces plus virulentes. "Mastu, sors, t'es un homme mort", peut-on entendre dans un des clips.

Un fléau pour les influenceurs

"Je me suis reconnu dans pas mal de trucs", réagit le youtubeur Inoxtag. Plusieurs vidéastes de la plateforme ont apporté leur soutien à Mastu. Les fans "sans limites" seraient devenus un véritable fléau pour les créateurs dont le public est plutôt jeune.

Le créateur du Loat (collectif de youtubeur) dit vivre avec les volets fermés et avec le moins de lumière possible pour éviter que les harceleurs ne le croient chez lui. Il conclut la vidéo en expliquant qu'il ne fera son retour qu'en 2023 après une pause "nécessaire".