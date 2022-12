"Mercredi" est déjà la troisième série la plus vue sur Netflix: la plateforme dévoile son Top 15

C'est le moment de faire le bilan pour Netflix qui dévoile les 15 séries les plus regardées sur la plateforme depuis son lancement en 2014. Un classement qui se compte en milliards d'heures de visionnage. Le calcul est réalisé sur base des vidéos vues sur les 28 premiers jours après la mise en ligne.

Roulement de tambour, c'est sans surprise la série sud-coréenne Squid Game lancée en septembre 2021 qui caracole en tête du classement. Le phénomène de neuf épisodes cumule 1,65 milliard d'heures de vue.

Exit le grand jeu mortel, place à la nostalgie des années 1980. C'est la quatrième saison de Stranger Things et son 1,35 milliard d'heures de visionnage qui monte sur la seconde marche du classement. La série s'offre aussi la neuvième place avec sa troisième saison.

Pour compléter le podium, il y a la nouvelle venue, celle dont tout le monde parle: Mercredi. Un dérivé de la cultissime Famille Addams, emmené par une délicieusement macabre Jenna Ortega, le tout réalisé par Tim Burton. La série a tout pour plaire et à en croire les chiffres, elle a plu. On compte 1,19 heure de visionnage pour la série diffusée en novembre dernier.

En-dehors du trio de tête, on retrouve des grands noms de la plateforme comme Dahmer et La casa de papel en troisième et quatrième places.

Le Top 15

1. Squid Game saison 1 : 1,65 milliard d’heures de vue

2. Stranger Things saison 4 : 1,35 milliard d’heures de vue

3. Mercredi : 1,19 milliard d’heures de vue

4. Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer : 856 millions d’heures de vue

5. La Casa de papel partie 5 : 792 millions d’heures de vue

6. Les Chroniques de Bridgerton saison 2 : 656 millions d’heures de vue

7. Les Chroniques de Bridgerton saison 1 : 625 millions d’heures de vue

8. La Casa de papel partie 4 : 619 millions d’heures de vue

9. Stranger Things saison 3 : 582 millions d’heures de vue

10. Lucifer saison 5 : 569 millions d’heures de vue

11. All of Us Are Dead saison 1 : 560 millions d’heures de vue

12. The Witcher saison 1 : 541 millions d’heures de vue

13. Inventing Anna : 512 millions d’heures de vue

14. 13 Reasons Why saison 2 : 496 millions d’heures de vue

15. Ozark saison 4 : 491 millions d’heures de vue