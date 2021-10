"Mes fans sont les meilleurs": Britney Spears révèle son avis sur le mouvement #LibérezBritney

Britney Spears a révélé sur Twitter qu'elle avait "pleuré pendant deux heures" suite à la décision prise par la justice de suspendre sa tutelle gérée par son père Jamie Spears. La chanteuse s'est exprimé sur le célèbre mouvement #Freebritney (soit en français #LibérezBritney). "Ce mouvement #FreeBritney … Je n'ai pas de mots … Grâce à vous et votre résilience constante pour me libérer de ma tutelle … Ma vie va maintenant dans cette direction! J'ai pleuré hier soir pendant deux heures parce que mes fans sont les meilleurs et je le sais..." a tweeté Britney lundi.

Le tweet comprenait une vidéo de Britney montrant sa nouvelle coiffure élégante alors qu'elle prenait la pose pour la caméra sur la chanson Fade de Kanye West. La chanteuse est restée silencieuse mais a révélé dans la légende son état d'esprit.

La chanteuse de Toxic portait une tenue estivale..

#FreeBritney est un mouvement populaire lancé par les fans de la chanteuse, qui estiment que sa bataille de 13 ans pour la tutelle devait maintenant prendre fin – et que Britney devrait retrouver l'autonomie sur sa vie et ses affaires.

Un certain nombre de célébrités ont montré à Britney leur soutien sur les réseaux sociaux au milieu de sa bataille pour la levée de sa tutelle, de Paris Hilton au PDG de Tesla, Elon Musk.