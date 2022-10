"Mes forces diminuent": l'état de santé de Pierre Ménès est préoccupant

L'ancien journaliste sportif de 59 ans visé par une enquête pour agressions sexuelles ne va pas bien. Très fatigué et affaibli, c'est sur sa chaine YouTube "Pierrot le foot" qu'il a fait part de ses soucis de santé. Un état tellement préoccupant qu'il n'a pas pu couvrir toute l'actualité footballistique de ces derniers, alors que c'est son gagne-pain et que l'affiche des rencontre de La Ligue des champions était belle.

"Mes deux genoux sont foutus. Pour le droit, je le savais depuis longtemps. Merci aux 20 ans de tournois de tennis sur dur… Les douleurs ont été insupportables pendant des semaines. J'ai pris la résolution de faire une infiltration. Malheureusement, le genou gauche, du coup, a été touché. Il s'est enflammé, donc hier j'ai aussi fait une infiltration du genou gauche", a-t-il expliqué. Le résultat ? ll ne peut plus se déplacer et est contraint de rester au lit : "Là, je ne peux absolument pas sortir de chez moi, je n'ai pas d'autonomie. Je marche avec des béquilles. Après la greffe il y a bientôt six ans, après un COVID grave, après une inféction très forte pendant trois semaines en avril et mai dernier, je sens bien que plus ça va, plus mes forces diminuent."

Outre ses préoccupations de santé, Pierre Ménès doit aussi faire face à des problèmes d’ordre judiciaire. "J’essaye pourtant de faire face à toutes les convocations que j’ai au niveau de la justice, par rapport à mes histoires, en espérant que tout ça soit terminé et que j’ai au moins la possibilité de me faire faire ma première prothèse du genou dans trois mois dans des conditions psychologiques de meilleure qualité. Je vous embrasse tous. Vous n’avez pas idée de la chance que vous avez d’être en bonne santé. Kiffez le foot. Moi je vous avoue que pour le moment, j’ai un peu de mal. Pour ceux qui m’aiment, je continue."