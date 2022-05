"Mon âme hurlait au secours": Diam's dévoile les premières images du docu sur son histoire (vidéo)

Personne n'a pris la place centrale que Diam's occupait dans le rap français au début des années 2000. L'ancienne rappeuse fait son grand retour médiatique après 10 ans de silence. L'artiste a coréalisé "Salam" avec Houda Benyamina et Anne Cissé. Dans son documentaire, l'artiste, de son vrai nom Mélanie Georgiades, aborde "la gloire, la psychiatrie, la quête de sens et sa conversion". Les premières images ont été dévoilées dans la bande-annonce du documentaire sur sa vie mercredi.



"Plus les jours passaient, plus je m’enfonçais. Comme la sensation de m’enliser ou de tomber dans le vide et de faire une chute interminable. Les gens chantaient, me prenaient en photo. La musique était forte, tellement forte. Elle étouffait le cri de mon âme qui hurlait au secours", dit Diam's dans le documentaire. Cette dernière confie qu'elle pensait de plus en plus à la mort.



Vitaa, amie proche de Diam's a pu découvrir le documentaire avant le grand public. Elle a été très émue. "Je ne saurais retranscrire avec des mots ce que j’ai ressenti tellement j’ai été bouleversée. À vous qui l’aimez, l’avez écoutée, supportée ou détestée. Allez le voir, vous comprendrez. Je t’aime ma sœur et je suis tellement fière de celle que tu es devenue", a dit la chanteuse sur Instagram.