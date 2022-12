"Mon patron n'est pas au courant": Stéphane Plaza annonce sa participation au retour d'une célèbre série

Stéphane Plaza a plusieurs cordes à son arc. Tantôt l'un des animateurs préférés des Français, tantôt acteur, le spécialiste de l'immobilier a annoncé un nouveau gros projet. Il va être une des têtes d'affiche de la nouvelle version d'Un gars, une fille… sur TF1. L'animateur vedette de M6 va travailler à l'occasion pour la concurrence. Une information qu'il n'a pas jugé bon de partager avec le patron de la chaîne. C'est sur le plateau de Buzz Tv que ce dernier a appris la nouvelle. Après avoir lâché la bombe, Stéphane Plaza s'est directement adressé à la caméra: "Monsieur Nicolas de Tavernost, vous n'étiez pas au courant, vous le savez maintenant".

En couple avec Stéfi Celma

Bien décidé à balancer des exclus, le chercheur d'appartements ou maisons a aussi annoncé qu'il donnerait la réplique à Stéfi Celma, la comédienne révélée dans Dix pour cent. Si le tournage de la séquence a été retardé, le couple est maintenu. "Elle venait de Belgique et elle a eu un petit malaise, mais elle va bien. Cela l'a émue de tourner avec le George Clooney français", ironise l'acteur.

Chouchou et loulou vont faire leur grand retour sur la première chaîne française sous forme d'un prime le temps d'une soirée. Huit couples vont participer et reprendre les sketches cultes d'Alexandra Lamy et Jean Dujardin. Pour l'instant, les autres participants ne sont pas encore connus.