"Mon père a été assassiné": les confidences déchirantes de Jean-Marie Bigard (vidéo)

Le 13 septembre, Jean-Marie Bigard était invité sur le plateau de Touche pas à mon poste. L'humoriste s'est confié sur son père. Ce dernier a été tué lorsque Bigard avait 20 ans. Un an après le décès de sa mère des suites à un cancer du pancréas.



Il y a 6 ans, le comédien avait parlé de cette histoire dans l'émission Folie Passagère, dont les propos ont été relayés par Closer. "Mon père a été assassiné par un mec. Il avait une femme, il nous avait demandé si ça nous dérangeait qu'il refasse sa vie, on lui a dit "bien sûr que non". C'est un fait divers, mais cette femme avait un mec, un jour, il est venu, il s'est caché dans la maison et il a tué mon père".

Jean-Marie Bigard a donné des détails à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sur le plateau de Touche pas à mon poste. "Le mec est arrivé la nuit. Mon père n'avait rien pour se défendre, il avait un couteau de chasse. Il a lézardé le corps de mon père d'une douzaine de coups de couteau, très profonds (...) quand j'ai vu les mains pleines de sang de mon père qui descend l'escalier et qui arrive jusqu'à la porte pour essayer de sortir, là, il arrive avec une carabine. Il lui met le pied sur le dos et il lui met un coup de carabine dans la nuque pour le finir".



Le meurtrier s'est rendu à la police. Jean-Marie Bigard a fini par lui pardonner.



"Je rappelle que j'ai pardonné à l'assassin de mon père et je ne peux pas vous dire d'où ça vient", a-t-il dit sur le plateau de TPMP.



Mais en 2016, il en avait dit plus dans l'émission Folie Passagère. Il avait précisé que "le mec s'est livré à la police et je ne sais pas où j'ai trouvé ça, mais, dans le box des accusés, je lui ai pardonné. Je ne sais pas d'où c'est venu. Je suis à l'époque sûr et certain que comme il est repentant, c'est mieux de lui pardonner. Il ne pouvait pas me rendre mon père. Il y avait deux solutions, la haine, la colère, la détestation jusqu'à la fin de mes jours, ou de pardonner (...) J'ai retiré ça de moi, parce que ça aurait été terrible de traîner cette chose comme un boulet".