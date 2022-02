"N'aie pas peur, je ne vais pas te taper": Cyril Hanouna, menacé par Arthur sur Instagram?

Ce mardi 15 février, France 2 diffusait en prime une nouvelle émission baptisée "Un flirt & une danse". Dans cette émission présentée par Faustine Bollaert, des inconnus tentent de trouver l'amour et d'entamer une relation après avoir échangé une danse ensemble. Malheureusement, le programme n'a attiré qu'1,44 million de téléspectateurs, loin derrière TF1 qui diffusait "Les bronzés font du ski", de France 3 et de Canal +.

Le lendemain, Cyril Hanouna, animateur de l'émission "Touche pas à mon poste", est revenu sur cette performance. "Des audiences catastrophiques avec une concurrence très faible", a-t-il d'abord lancé. Benjamin Castaldi a de son côté parlé d'une "erreur de programmation". "On aurait dit une émission de fin d’après-midi, de dimanche après-midi, c’est pas un prime-time. L’émission a coûté assez cher", a-t-il déclaré.

Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir Arthur, producteur de l'émission "Un flirt & une danse". "Face au match de l’année et aux Bronzés l’émission n’a pas démérité. C’est un magnifique programme incarné par Faustine Bollaert toujours aussi solaire qui trouvera sa place avec le temps. J’en suis convaincu. Foncez voir le replay", a-t-il ainsi déclaré sur Instagram. "Le Karma fera son travail. Il faut lui faire confiance", a-t-il ajouté.

Cyril Hanouna n'a pas hésité à revenir sur ces déclarations ce jeudi 17 février 2022 en direct sur C8. "Donc Arthur nous menace sur Instagram ! C’est des menaces, mine de rien", a-t-il déclaré. "On a un problème avec Arthur, on ne peut pas parler, dire du mal de lui […] Dès qu’on parle de lui, il nous envoie des lettres d’avocat, il veut nous faire un procès, il dit qu’on dénigre ses émissions. C’est juste le principe de l’émission. Quand Arthur fait des succès, on le dit. Il a fait District Z, et là Un flirt & une danse, si ça avait marché on l’aurait dit", a-t-il assuré.

"Arrête de faire des menaces sur Insta ! À chaque fois que je veux le voir, il a peur de moi, physiquement, alors qu’on peut discuter on peut se voir. Il a dit à des proches : 'J’ai peur d’aller dans un restaurant si je le croise'. Mais je ne vais rien te faire Arthur, on va discuter tous les deux. Au lieu de faire des messages sur Instagram, appelle-moi, on va prendre un café, même avec (Anne) Hidalgo", a-t-il réagi.

"Ce que je ne comprends pas chez lui, c'est cette aigreur. Il a bientôt 60 ans, il est blindé, il fait ses émissions. (...) N'aie pas peur, je ne vais pas te taper. Il a 50 gardes du corps, bon moi aussi, mais moi ils me gardent contre les autres", a-t-il conclu.