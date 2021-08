"Ne les abandonnons pas": le message POIGNANT de Mika en soutien au peuple afghan

Ce dimanche, le chanteur Mika a partagé un message de soutien poignant sur son compte Twitter à destination des peuples afghans et libanais.

Mika est un chanteur engagé. Si on connaît ces engagements envers la communauté LGBT+ et contre l'homophobie, son engagement envers la cause des réfugiés est tout autant important. Libanais d'origine, Mika a toujours gardé son pays dans le coeur.

D'une mission spéciale au Liban à un concert caritatif en soutien aux libanais après l'explosion de Beyrouth: les engagements de Mika sont multiples

En 2015, il prend part à une mission dans son pays natal qui a vu transiter depuis le début du conflit syro-libanais plus d'un million de réfugiés. Une situation qui a forcément trouvé écho dans l'enfance du chanteur, dont le père banquier avait été retenu plus de huit mois à l'ambassade américaine au Koweït en pleine guerre de Golfe.

En 2020, Mika avait organisé un concert caritatif géant pour les victimes de l'explosion de Beyrouth avec des chanteurs et chanteuses de renom tels que Kylie Minogue, Rufus Wrainwright, Salma Hayek, Louane, Fanny Ardant ou encore Laura Pausini. Seulement une quinzaine de jours après l'explosion qui a dévasté une partie de Beyrouth et fait plus de 190 morts et des milliers de sans-abris, le chanteur avait sans plus tardé évoqué l'organisation d'un concert sur ses réseaux sociaux.

"Je suis né à Beyrouth en 1983. Et ça m'a fait penser à beaucoup de choses de mon enfance, et ça m'a fait revenir beaucoup de souvenirs", avait expliqué Mika sur Twitter. Organiser ce concert était "un geste de solidarité pour raconter le côté humain, sans parler de politique, juste pour 1h40, on éteint la politique et on parle du côté humain", avait-il écrit sur Twitter.

Mika soutient le peuple afghan: "Ne les abandonnons pas"

Ce dimanche 15 août, Mika a partagé un message poignant à destination du peuple afghan dont le pays a été pris par les talibans, mais aussi pour le peuple libanais qui vit une crise économique sans précédent. Depuis ce dimanche, les talibans, groupe islamique, ont pris le contrôle de toutes les grandes villes d'Afghanistan, ainsi que de sa capitale, Kaboul. Face à la dangerosité de la situation, le président afghan, Ashraf Ghani, a décidé de quitter le pays et des milliers d'afghans se sont réfugiés à l'aéroport où ils tentaient de fuir leur pays en s'accrochant aux avions en train de décoller. Des images saisissantes qui montrent toute la détresse des civils afghans qui subissent la prise de pouvoir des talibans.

Mika a alors réagi, sans tarder: "Les talibans aux portes de Kaboul, black out au Liban... Deux pays, berceaux de l’humanité, s’enfoncent un peu plus dans les ténèbres et l’obscurité. Je me sens le frère de ces femmes, ces hommes, ces enfants martyrs. Ne les abandonnons pas", a tweeté le chanteur. Son message a été repartagé plus de 2.000 fois par les internautes qui ont tout de suite commenté par de nombreux messages de soutiens à destination de ces peuples.