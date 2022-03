"Ne me méprenez pas!": la bourde d'Angèle sur une spécialité belge

Ce vendredi matin, la chanteuse Angèle était l'invitée de Radio Contact, à Lille (Nord de la France). Comme souvent, Angèle accompagne ses différentes aventures avec des publications et des stories sur Instagram et ce passage dans les Hauts-de-France n'y déroge pas.

En story, la chanteuse de Bruxelles Je t'aime montre les coulisses de son interview radiophonique. Et y fait une grosse boulette. Elle filme le petit déjeuner qui lui est servi avec des gaufrettes et des gaufres de Liège. Elle commente: "Moi je me sens vraiment bien reçue quand il y a des gaufres de Bruxelles" et se rattrape: "Euuuh... de Liège!". On entend rire derrière elle. "Ce sont des gaufres de Liège! Ne me méprenez pas!" Une bourde qui va être remarquée pour celle qui avait choisi des gaufres comme décor pour sa prestation aux Victoires de la musique!