"Oh my god !!": JLo pose complètement nue pour son 53ème anniversaire et retourne internet

Comment pourrait-on mieux fêter son anniversaire qu’en assumant pleinement son corps ? JLo a trouvé la réponse et elle se concrétise dans le plus simple appareil !

Ce dimanche 24 juillet, Jennifer Lopez qui vit une seconde (ou éternelle?) jeunesse depuis qu’elle est à nouveau en couple avec Ben Affleck a publié une série de photos et une vidéo signées Jason Bergh pour fêter son 53ème anniversaire. On la voit pulpeuse, totalement nue, ou très simplement vêtue, le corps soyeux et sublimé... Par sa propre marque de cosmétique, évidemment.

En commentaires sur Instagram, les internautes sont sous le charme de la bomba latina. "Hot and beautiful !", "Merveilleuse", "Oh my god !!", "Tu n’as jamais été aussi belle", "Ohlala je ne peux plus respirer !", peut-on notamment lire. En trois jours, plus de 16000 personnes ont réagi à la publication et plus d’un million l’ont likée. Coup de comm’ réussi pour JLo !