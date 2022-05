"Olala, c'est mal parti!": Nabilla apprend à son fils à s'occuper de son futur bébé

Nabilla va bientôt mettre au monde son deuxième enfant. Enceinte de 8 mois, la star de téléréalité et businesswoman donne très régulièrement des nouvelles d’elle, de sa famille et de sa grossesse.

Ce dimanche 8 mai, sur son profil Instagram, Nabilla a publié une longue story où elle essaye d'apprendre à Milann à s’occuper de son futur petit frère ou de sa future petite sœur.

A l’aide d’une poupée, elle lui explique les gestes du quotidien pour coucher et cajoler un bébé, donner un biberon… Et le petit garçon ne semble d’abord pas spécialement réceptif à cette leçon puisqu’il jette le baigneur à travers le lit, le prend la tête en bas, et se lasse rapidement de l'exercice. Ce qui fait doucement rire la jeune femme: "Olala, c’est mal parti!", commente-t-elle. "Doucement, c’est un bébé (…) Tu ne peux pas le jeter comme ça."

A la fin de la vidéo, Milann se montre un peu plus docile et finit par embrasser le faux bébé, sous le regard amusé de sa maman.