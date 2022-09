"On a fini le jeu ma chérie": Booba partage un moment sur scène avec sa fille (vidéo)

Le célèbre rappeur français Booba a donné son tout premier concert au Stade de France ce samedi 3 septembre. Une soirée inoubliable qu'il a décidé de partager en partie avec sa fille. Devant 81.000 personnes, la petite Luna a rejoint son père sur scène pour partager une chanson. Le duo a interprété "Petite fille". Un titre spécialement écrit pour elle.

D’abord timide (ce qui peut se comprendre), elle s'est ensuite emparée du micro pour chantonner quelques couplets de la chanson. Elle a ensuite lancé "Bonjour la France" à la foule très enjouée "Ma fille m'a demandé s'il y avait un plus gros stade. J'ai dit non ma chérie c'est terminé. On a fini le jeu!", s'est exclamé le rappeur. Le public était conquis !

Première fois pour Booba au Stade de France. Un show très attendu qui inquiète néanmoins les fans car il pourrait bien être son dernier. Depuis la sortie en 2021 de son album, Ultra, le rappeur a très souvent répété qu'il comptait prendre sa retraite après celui-ci. "Je dis pas que je ne ferai plus de concerts après, mais je ne sais pas si j’en ferai plusieurs. Si celui-là arrive, incha’allah, ça sera peut-être la première et dernière fois qu’on me voit au Stade de France", avait-il annoncé sur YouTube sur la chaine "Le Chroniqueur Sale."