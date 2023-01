"On aurait dit ma mère": Benjamin Castaldi révèle sa dernière opération de chirurgie esthétique

Une chose est sûre: Benjamin Castaldi n’en est pas à son coup d’essai avec la chirurgie esthétique. Ses yeux, ses gencives, injections dans le front, l’ancien présentateur de TF1 est plutôt un habitué du bistouri.

Mais ce 4 janvier, sur le plateau de TPMP, Benjamin Castaldi a révélé la surprenante opération qu’il a récemment subie.

Après avoir reçu plusieurs remarques de Cyril Hanouna sur ses pectoraux développé, l’animateur a donc consulté un spécialiste qui lui a en effet diagnostiqué un souci au niveau des glandes mammaires. "Il semblerait que j’ai une malformation de naissance du téton. J’aurais une déformation de la glande mammaire", avait-il dévoilé en novembre dernier. "Il faudrait l’enlever."

"On aurait dit ma mère"

Chose faite pendant les vacances de fin d’années. "Je me suis fait enlever les seins", a-t-il donc annoncé en début de semaine. Dans le jargon médical, l’opération subie par Benjamin Castaldi s’appelle une "gynécoplastie". Il explique. "On vous découpe les rondelles, et après on vous réduit la poitrine donc maintenant je n’ai plus de seins, je me sens mieux." Une intervention qui a duré 3h30 sans anesthésie générale dont il préfère rire avec ses camarades de plateau. "De profil, ça faisait bizarre, on aurait dut ma mère. Malgré la musculation, en fait, ça ne faisait que renforcer, c’était assez gênant", plaisante-t-il finalement.