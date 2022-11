"On est au cirque. Il manque les clowns, les otaries": on dirait qu'Eddy Mitchell n'est pas très fan de la Star Academy (vidéo)

La Star Acadmey 2022 bat son plein et certaines stars iront chanter en compagnie des élèves sur le plateau du prime. Mais il y a peu de chance que vous y voyiez Eddy Mitchell !

En effet, dans "On refait la télé" sur RTL, il a expliqué que ce n'était vraiment pas sa tasse de thé !

"J’ai connu ça avec Jean Nohain, vous savez. Donc ça va, ça suffit. Et c’était beaucoup plus méchant, car quand un chanteur ou une chanteuse ne plaisait pas, il y avait un véritable crochet qui l’emmenait. Hop, au revoir", a-t-il encore expliqué, faisant référence à l'origine du télé-crochet.

Le chanteur de 80 ans a été plus ferme dur encore à propos de la Star Academy : "On est au cirque. Il manque les clowns, les otaries, tout ça. C’est vrai que ce sont un peu des chiens savants qui chantent et qui ont une belle voix. Mais des belles voix, ça ne suffit pas", a-t-il déclaré.

Et même s'il a participé à l'émission en 2006, il n'apprécie guère le programme, comme il l'avait déjà expliqué au Parisien en 2010. .

"Il en est sorti des gens intéressants, comme Olivia Ruiz. On a totalement zappé le fait qu'elle a participé à la Star Ac. Elle a vraiment du talent. Mais ce n'est pas le cas de tous", avait-il lancé. "On leur fait tellement miroiter de choses qu'ils pensent que, pour être chanteur, il suffit d'avoir une belle tronche. Que ça veut dire avoir une belle bagnole et des gonzesses. Mais ils ont oublié qu'il faut chanter aussi. À l'époque, j'ai participé à la Star Ac. Je suis venu chanter et je suis reparti. Mais ce n'est pas très motivant."