"On est dans un asile géant": Vincent Lindon pousse un coup de gueule contre le Mondial au Qatar (vidéo)

Sur le plateau de l'émission "C à vous" sur France 5, Vincent Lindon a été interviewé au sujet du prochain Mondial qui se déroulera cet l'hiver au Qatar. Occasion parfaite pour l'acteur de pousser un coup de gueule. "Je l'ai dis ce matin, je ne regarderai pas la Coupe du Monde." Les choses sont claires.

"On est dans un asile géant. C'est incroyable", a-t-il ainsi déclaré. "La même année, il y a des Jeux olympiques d'hiver dans un pays où il n'y a pas de neige, et des Jeux d'été dans un pays où il fait 60 degrés à l'ombre et où ils ont construit 10, 12 stades réfrigérés. C'est non seulement une aberration climatique et une aberration écologique. Et en plus, il y a un non-respect de l'idéologie des droits de l'homme."

L'acteur de 63 ans pointe du doigt la responsabilité des stars du ballon rond. "J'adorerais me transformer en un grand footballeur et faire une conférence de presse, pour dire 'Voilà, j'ai eu X fois le Ballon d'Or, je suis extrêmement demandé, je gagne beaucoup d'argent, j'ai pris la décision personnelle de ne pas aller au Mondial. Sans prévenir mon entraîneur ni mon pays, c'est ma décision d'hier soir. Messieurs, mesdames'. Et là je me lève et quitte la conférence de presse." Vincent Lindon estime qu'une réaction de ce type de la part d'un joueur entrainerait des réactions en chaine et une prise de conscience chez les autres footballeurs. "Ca a l'air simpliste mais ça ne peut venir que des joueurs, ça ne peut pas venir d'un Etat. un Etat n'a pas le droit de demander à des joueurs ou à Didier Deschamp 'Je vous demande de boycotter la Coupe du Monde'. Un joueur est libre. C'est un artiste. Il peut lui", explique encore Vincent Lindon.

Pour être en cohérence avec son discours, l'acteur a d'ailleurs pris la décision radicale de boycotter la compétition. Il affirme qu'il ne regardera aucun match. "Comme j'aime bien dormir tranquille et avoir un sommeil où je me dis que je n'ai pas encore trop de choses à me reprocher, je ne regarderai pas la Coupe du monde."

Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, son discours a été relayé un bon nombre de fois.