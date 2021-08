"On est très contents": Coeur De Pirate annonce sa 2e GROSSESSE sur les réseaux (photos)

Isopix et Instagram @beatricepirate

Après avoir annoncé il y a quelques mois sa relation avec un certain Marc Flynn, Coeur De Pirate revient avec une nouvelle surprise. Ventre arrondi, joli photo et message mignon, la chanteuse de 31 ans s'apprête à agrandir la famille. Sur Instagram, elle a annoncé être enceinte de son deuxième enfant!

Ce lundi, Coeur De Pirate, de son vrai nom Béatrice Martin, a annoncé un heureux évènement sur son compte Instagram . L'artiste québécoise de 31 ans a partagé un cliché sur laquelle on découvre un beau "baby bump" et une jolie Coeur De Pirate dans une petite robe à sequins. La photo parfaite pour annoncer sa deuxième grossesse!

Coeur De Pirate est donc prête à accueillir un deuxième enfant, et on a hâte de voir à quoi il va ressembler! La chanteuse est en effet déjà maman, d'une petite Romy. Coeur De Pirate a longtemps été en couple avec le tatoueur français Alex Peyrat avec qui elle a donné naissance à son premier enfant. Romy célèbrera d'ailleurs ses 9 ans au mois de septembre, ça grandit vite! Et tout pile 10 ans après sa première grossesse, Coeur De Pirate attend un deuxième petit bout, comme en témoignent ces deux photos partagées en Story sur Instagram par la chanteuse.



Coeur De Pirate enceinte de Romy en 2011 à gauche, la chanteuse à 4 mois de grossesse de son 2e enfant en 2021 à droite © Instagram @beatricepirate Coeur De Pirate enceinte de Romy en 2011 à gauche, la chanteuse à 4 mois de grossesse de son 2e enfant en 2021 à droite © Instagram @beatricepirate

La famille s'apprête donc à s'agrandir. Mais cette fois, le père de l'enfant est un certain Marc Flynn avec qui Coeur De Pirate avait annoncé être en couple au mois de décembre dernier. "365 jours après notre première sortie qui a fini par devenir un rencard", avait-elle écrit en dessous de sa publication Instagram, la première avec son nouveau compagnon.