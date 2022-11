"On m'a dit que c'était une émission intello", l'acteur Fabrice Éboué adresse une pique à Pascal Obispo

Invité de l'émission "Quelle époque !" de Léa Salamé, l'humoriste et acteur Fabrice Éboué était présent pour venir parler de son dernier one-man-show intitulé "Adieu Hier". Au moment de sa présentation par l'animatrice, L'humoriste s'est permis un petit tacle au chanteur Pascal Obispo.

C'est une petite remarque que Pascal Obispo risque d'apprécier moyennement. Présent sur le plateau pour s'exprimer à propos de son dernier spectacle, Léa Salamé présente le comédien en faisant référence au chanteur : "Fabrice Éboué, vous êtes l'homme qui va encore plus loin que Philippe Caverivière (chroniqueur de l'émission, NDLR). Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Pascal Obispo".

Il n'en fallait pas plus pour que le comédien réplique par un petit tacle qui ne passera pas inaperçu. "On m'a dit que c'était une émission intello, on commence avec Obispo… Mais après on peut y aller" dit-il, ne manquant pas de faire rire le public et les différents invités.

Pique amicale ou vraie remarque ? Le mystère reste entier.

Un extrait à voir ci-dessous :