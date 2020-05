"On n’est pas fait pour vivre en confinement": Morgane Enselme explique les ressemblances avec Secret Story

L’ancienne candidate de Secret Story, Morgane Enselme a réalisé une interview pour le magazine Public. Elle parle de son aventure, de harcèlement moral, de trucage, mais également du rapprochement qu’on peut faire entre le confinement et une aventure dans Secret Story.

Il y a plus d’un an, Morgane sortait une vidéo Youtube dans laquelle elle dévoilait toutes les coulisses de son aventure Secret Story. Elle poursuit aujourd’hui sa lancée avec un livre intitulé: "Treize semaines". Elle y dépeint une aventure qui l’a fait grandir, mais qui a été très dur.

Dans cette interview, elle répond à la question "Voyez-vous des similitudes entre le confinement et Secret Story?"

"Pour moi, le confinement qu’on vit avec le coronavirus, ça m’a énormément rappelé Secret Story. Il y a des parallèles, des choses qui se retrouvent, le fait d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir. Enfin, on peut sortir pendant le confinement, mais dans Secret Story, on ne sortait pas du tout. Quoiqu’il arrive, la perte de liberté est quelque chose qui pèse, la perte de repère aussi. Ça change tout sur notre vie. C’est là aussi qu’on se rend compte à quel point c’est précieux d’avoir des moments où on peut voir des gens, aller et venir, et que l’être humain est vraiment une créature faite pour vivre libre. Dès qu’on est enfermé, on n’est pas hyper bien."