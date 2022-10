"On ne se parlait plus": les sœurs D’Amelio, multimillionnaires et stars de TikTok se sont pendant longtemps détestées

Les soeurs Charli et Dixie D'Amelio auraient pu ne jamais devenir celles qui gagnent le plus d'argent au monde sur la plateforme TikTok. En cause ? Des querelles dans la fratrie."On se détestait, on se détestait vraiment", a avoué Dixie dans le talk-show de l'actrice Drew Barrymore cette semaine.



"Souvent, on ne se parlait pas pendant des semaines." La cadette, Charlie, a expliqué que les sœurs avaient des chambres adjacentes et "partageaient un mur", mais que leur lien de sororité se limitait à cela. Toutefois, leur relation a aujourd'hui bien évolué et ce grâce à la période du "lycée" vers 14 ans, donc. La plus âgée, Dixie, a cette fois-ci expliqué : "C'est venu de nulle part. On est devenues meilleures amies, elle venait aux fêtes avec moi tous les week-ends." Les deux jeunes femmes sont actuellement toujours aussi proches et vivent même ensemble maintenant. "Je ne me souviens même pas de notre dernière dispute", déclare Dixie.



La célébrité ? Une histoire de famille



Aujourd'hui, la famille est au cœur d'une télé-réalité depuis plusieurs années : "The D'Amelio show". Leurs parents, Heidi et Marc, sont donc également devenus célèbres, mais pour les sœurs si la famille est soudée, pas question que les parents interfèrent dans leur relation. "Ils ne font qu'empirer les choses", dit Dixie. Et Charli évoque : "Ensuite, ils demandent : 'Pourquoi vous vous disputez ?'. Bien que notre dispute soit terminée depuis longtemps. Nous l'avons terminé il y a dix minutes."



Multimillionnaires



Si avoir une relation dans sa fratrie est toujours plus agréable, elle est aussi bénéfique pour les finances de la famille. Les deux sœurs sont connues grâce à des danses et des playback réalisés en duo sur la plateforme TikTok. C'est d'ailleurs cela qui leur a valu des millions de fans, et donc dans une autre mesure des millions d'euros. Selon le magazine économique "Forbes", les stars de TikTok demandent parfois jusqu'à 440 000 euros pour un seul placement de produit.



Avec des gains de 15,4 millions d'euros (pour Charli) et de 8,8 millions d'euros (pour Dixie), les sœurs étaient les TikTokkers les mieux payés au monde l'année dernière. Les sœurs possèdent également ensemble une marque de vêtements : "Social Tourist".



Charli a longtemps été la reine imbattable de la plateforme en termes de nombre de followers, mais cette époque est aujourd'hui révolue. L'été dernier, Khaby Lame, connus pour ses vidéos humoristiques, a détrôné l’Américaine avec ses 150 millions d’abonnés, contre 147 millions pour Charli d’Amelio.