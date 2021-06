"On ne se serre plus dans les bras, c'est terrible": Alexandra Lamy et Franck Dubosc racontent comment ils ont vécu la crise sanitaire (vidéo)

Le film "Le sens de la famille” est dans les salles obscures dès ce mercredi 30 juin. Une comédie à aller découvrir en famille pour renouer avec le plaisir du cinéma après de longs mois de pandémie.

Il faut dire que le film a été tourné en 2019, "juste avant que tout ça n'explose, ça fait un moment quand même", nous a confié Franck Dubosc, l'un des acteurs principaux du film, lors d'une interview.

Et ce film tombe à pic, juste avant les vacances, alors que les cinémas ont rouvert leurs portes. Le sens de la famille est vraiment un film qui plaira aux petits comme aux grands qui ont envie de passer un bon moment ensemble.

"La chance, c'est que c'est un film familial, donc on peut y aller avec tout le monde et se retrouver à plusieurs parce que ce qui nous manque au final, ce n'est pas tellement de voir des films, ils en ont vus, mais c'est d'être à plusieurs, de faire une sortie à plusieurs au cinéma. Coup de pot, c'est pour rire et on peut y aller avec tout le monde. C'est une de nos chances après tout ce marasme", a encore expliqué l'acteur.

Même ma propre fille, on ne se serre plus dans les bras, c'est quand même terrible

Nous avons également demandé à Franck Dubosc et Alexandra Lamy ce qui leur avait le plus manqué durant cette période. Et l'un comme l'autre ont souffert d'une chose en particulier : "Serrer les gens dans les bras", a lancé Franck Dubosc.

"On a pris l’habitude de ne plus s’embrasser", a poursuivi Alexandra Lamy. "Moi je vois, avec mes parents, même ma propre fille, on ne se serre plus dans les bras, on a pris cette habitude-là et ça c’est quand même terrible. C'est affreux".

"Il ne faut pas qu’on prenne cette habitude-là", a ajouté Franck Dubosc, à qui une autre chose a également manqué durant cette période : "Moi, c’est le restaurant le plus gros truc qui me manque, c’est d’aller au restaurant, en terrasse, prendre un verre, manger, sortir...", a-t-il encore déclaré.

