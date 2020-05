"On ne se supporte plus": Nabilla et Thomas, bientôt la fin? (vidéo)

Thomas Vergara, le mari de Nabilla et père de leur fils Milann, ne semble pas voir la lumière au bout du tunnel. Depuis le confinement, les disputes avec sa femme Nabilla ne cessent de s'empiler. Au point que le jeune papa remette en question son mariage avec la star de télé-réalité.

Finalement, Nabilla et Thomas Vergara forment un couple tout ce qu'il y a de plus normal. Depuis le confinement lié au coronavirus, les deux époux ne peuvent plus se blairer, visiblement. Après de nombreuses disputes, ils ont tout simplement décidé de se tourner le dos.

Pratique, lorsqu'on vit dans une villa de plusieurs mètres carrés à Dubaï : le couple a pu se séparer physiquement sans avoir à déménager. Thomas et le chien du couple, qui a visiblement choisi son camp, vit dans une partie de la maison. Dans l'autre partie, Nabilla et son fils de quelques mois.

Thomas avait déjà avoué cette situation vers la fin du mois d'avril sur son compte Snapchat: "Je pense qu'on en a ras le bol. On n'a pas divorcé mais c'est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas, donc voilà. Je vous le dit parce qu'en ce moment, on faisait un peu chambre à part."

Quant au petit Milann, leur fils, il vit tantôt dans la partie de son papa, tantôt avec sa maman.

"Peut-être que c'est la fin"

Hier, vendredi 8 mai, Thomas a de nouveau ressenti le besoin de se confier sur la situation. Sur son compte Snapchat, au bord de sa piscine, il raconte : "Je viens de voir passer Nabilla. J'ai l'impression que je rêvais. (...) Ça fait dix jours qu'on ne se voit plus. C'est un peu chaud en ce moment. Le confinement, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux."

Il confirme donc que la situation n'est pas en passe de s'améliorer. Pire encore, il sous-entend que ce serait carrément la fin de son mariage. "Le pire, c'est que je ne sais même pas pourquoi on en est là. C'est très spécial. Je ne comprends pas.Je pense qu'on ne se supporte plus. Après on ne va pas se mentir, le confinement ça a foutu un bordel énorme. (...) Peut-être qu'on a fait le tour ? Peut-être que c'est la fin aussi, sait-on jamais."

En attendant, le couple semble être toujours ensemble. Il y a quelques jours, Nabilla avait même posté une photo du couple et une petite déclaration d'amour sur Instagram. Cette séparation serait-elle un énième coup de buzz ?