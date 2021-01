Karim Baggili et Silvano Macaluso, deux musiciens qui se connaissaient de longue date, mais développaient leur carrière indépendamment jusqu'à présent. Les deux artistes, et amis, ont décidé d'associer leurs talents dans un projet musical baptisé "Mind Connexion". La musique du monde de Karim se mélange désormais au style pop de Silvano Macaluso pour produire une musique électro-pop originale et envoutante.



Karim, vous jouez un jazz plutôt métissé. Vous jouez de la guitare électrique et du oud ? C'est quoi l'oud ?

L'oud est un instrument traditionnel du Moyen-Orient. Cela ressemble à une petite guitare en forme de demi-poire. C'est un instrument traditionnel qui a une sonorité très arabe en fait. Je suis inspiré par cet instrument-là et par la guitare flammenca aussi (...) C'est un petit peu à l'inverse du style de Silva.



Silvano, vous êtes plutôt inspiré par la variété française ? Goldman, Carbrel...

Oui, j'ai toujours été fan de Jean-Jacques Goldman et de pop en général.



Comment votre collaboration a commencé ?



On s'est rencontré sur scène. J'étais dans un groupe de reprises de Dire Straits (...) Il nous manquait un musicien. On a rencontré Silvano et tout le groupe est tombé en admiration devant le musicien mais aussi l'humain, la personne (...)