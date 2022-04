"On se croirait dans le Far West!": Denis Brogniart partage son activité du week-end et ça donne envie

Denis Brogniart est une personnalité largement appréciée du public. Sur Instagram, il poste régulièrement ses aventures et cultive ainsi son capital sympathie.

Ce samedi, il a partagé au public son activité préférée du week-end : une balade en vélo. Et cette fois-ci c’est dans la massif de l’Esterel, dans le sud de la France, que l’animateur de Koh-Lanta a fait "une petite balade avant le tournage de Ninja Warrior". En selfie, il s’est filmé en train de rouler à vélo dans ce qui semble être une côte à en entendre son souffle. Une idée sortie pour ses followers? "Regardez comme c’est beau. La mer est juste sublime, les roches… On se croirait dans le Far West (…) Le paradis des cyclistes!" Comme un air de vacances qui met l'eau à la bouche!