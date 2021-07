"On se moquait de moi parce qu’il me manquait des dents": Hannah a économisé 8.000 euros pour sa transformation

Cette jeune utilisatrice de TikTok était la cible de moqueries à cause de ses dents de devant. Une opération chirurgicale a changé la donne.

Hannah Adcock était si complexée par sa dentition qu’elle a économisé 8.000 euros pour la modifier, relate The U.S Sun. "Je n’étais pas jolie. On se moquait beaucoup de moi. Il me manquait deux dents donc j’ai économisé 8000 euros pour qu’un dentiste règle le problème", raconte-t-elle dans une vidéo qu’elle a partagée sur TikTok et que vous pouvez regarder ci-dessous.



L’Américaine, âgée de 20 ans, a également teint ses cheveux en blond. Elle se félicite de cette transformation qu’elle qualifie de "glow up", qui signifie à peu près "se bonifier avec le temps". Une expression anglaise qui vient "Glow", signifiant "éclat", et du verbe "to grow", qui veut dire grandir. Ses abonnés la félicitent pour ce changement qui représente, selon eux, une nette amélioration.