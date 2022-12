"Papounet" a enflammé Forest National avec son fiston : les Dutronc tiennent bon

Un bar installé sur la scène qui rappelle forcément celui de la tournée des "Vieilles canailles". L’esprit de franche camaraderie qui liait les trois copains des années 60 - Johnny, Eddy et Jacques - a cédé la place, cinq ans plus tard, à la tendresse d’un esprit de famille. Seul Thomas pouvait convaincre Dutronc-père de remonter sur scène. Et comme il a bien fait !

"J’aimerais remercier l’organisateur du spectacle de m’avoir mis un tabouret, et non pas un déambulateur", lance le chanteur presque octogénaire, en guise de préambule. S’il a certes perdu en mobilité, son humour est intact. Il faut dire que Jacques Dutronc s’est retrouvé paralysé par des problèmes de dos il y a deux ans. Une fois remis, il a accepté de quitter son exil corse. Et le voici qui parcourt la France et la Belgique en long et en large, revisitant ses plus grands tubes aux côtés de son fiston.

L’absence de Françoise Hardy

Jacques n’a jamais dérogé à son look culte : perfecto et lunettes d’aviateur. Son fils joue la carte du mimétisme, non sans une pointe de fierté. Les voici qui forment un duo inséparable. Thomas rappelle entre deux chansons à quel point il aime son "papounet", et comme il est fier de conduire avec lui cette "tournée sentimentale". Quant à Françoise Hardy, elle n’est jamais loin, même si ses problèmes de santé l’ont jusque-là empêchée de pouvoir assister à ce concert qui réunit les deux hommes de sa vie. "Ma mère a des amis, ou alors des espions qui prennent des vidéos tous les soirs et qu’elle regarde sur Youtube", s’amuse Thomas. Et Jacques de préciser, alors qu’ils dégustent une Chimay bleue au comptoir du bar de la scène : "Merci de ne pas prendre de photos, parce que c’est encore moi qui vais avoir des problèmes !"

Une prochaine date parisienne prévue avant Noël peut encore donner la chance à l’interprète de "Tous les garçons" de faire le déplacement, mais la chanteuse dit souffrir énormément des séquelles des 45 radiothérapies qu’elle a dû subir ces dernières années. Reste pour elle l’émotion de savoir son fils et Jacques plus proches que jamais, à 49 et 79 ans.