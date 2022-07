"Personne ne me croit", Brad Pitt fait des confidences sur sa maladie rare qui lui fait honte

Depuis plusieurs années, Brad Pitt affirme auprès de ses proches qu'il est atteint d'une maladie méconnue. L'acteur est persuadé qu'il souffre de prosopagnosie. Une pathologie qui l'empêcherait donc de reconnaitre des visages, le sien ou celui d'autrui. Pour l'acteur, c'est embarrassant. Dans les colonnes de QG, il a affirmé avoit "honte", d'autant que "personne ne me croit". L’acteur de 58 ans explique qu’il a énervé énormément de monde au fil des années. Certaines personnes ont également dépeint l’acteur comme un égocentrique qui ne se soucie pas des autres. En 2013, l’acteur disait à ce propos : "Tellement de gens me détestent, parce qu'ils pensent que je leur manque de respect" Avant de poursuivre : "De temps en temps, quelqu'un va m'expliquer, et je vais dire : 'Merci de m'avoir aidé'. Et en retour on me dit que je suis égoïste et prétentieux. Mais c'est un mystère pour moi, mec. Je ne peux pas me souvenir de ton visage". Si Brad Pitt affirme avec certitude qu’il est atteint de cette maladie, aucun diagnostique n’a été posé sur son cas.

Plus globalement, la prosopagnosie toucherait entre 2 et 2,5% de la population mondiale.