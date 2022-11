Loïc de "Fou de cuisine" va-t-il bientôt ouvrir son propre restaurant ? Il répond

Le cuisinier et présentateur de l'émission "Loïc fou de cuisine", Loïc Van Impe, était l'invité du JT de 13H pour parler de son dernier livre de recettes "Entre potes". L'occasion pour lui de parler de son amour pour la cuisine.

Pour son troisième livre de recettes, Loïc Van Impe a choisi un concept un peu particulier : un livre classé en fonction du nombre d'invités. Allant de 2 à 10 personnes, chaque recette qu'il propose est pensée spécialement pour le nombre de convives.

Par exemple, pour les repas avec beaucoup de convives, le cuisinier a son conseil. "Tous les plats pour 10 personnes, ce sont plutôt des plats à partager". Amoureux de la cuisine et ses complexités, le jeune homme passe beaucoup de temps à se documenter et à être curieux. "Pour moi, ce n'est pas du boulot, c'est ma passion. Je me mets dans mon canapé à 10H du matin, je bois 2-3 cafés et je passe deux heures à regarder des vidéos de cuisine. Est-ce que c'est bosser ? Je ne pense pas" explique-t-il d'un ton souriant.

Malgré ce troisième ouvrage de cuisine, Loïc ne se voit pas encore ouvrir son propre restaurant. "Je n'ai pas envie de faire un restaurant et de ne jamais être là. Peut-être dans le futur, mais pas immédiatement". En attendant, sa priorité est de pouvoir continuer à offrir des bonnes idées de recettes pour les amateurs de cuisine.