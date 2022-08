"Pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus ?": le coup de gueule de Thomas Pesquet

Difficile de passer à côté dans l'actualité: Thomas Pesquet participe à la mission Artemis 1, direction la Lune. Il s’est exprimé à plusieurs reprises à ce sujet, notamment ce mardi au micro de France Télévisions. "Quand je regarde la Lune le soir, ça me fait quand même un petit frisson, parce que ce n'est pas la même chose de se dire est-ce-que c'est humainement possible d'aller là-bas. La Lune, il faut voir qu'il y a un facteur 1000. C'est 1000 fois plus loin que la Station spatiale. Il y a encore une autre dimension dans le voyage spatial (…) On va aller très loin. Aussi loin qu'aucun être humain ne s'est éloigné de la Terre", a-t-il affirmé.

Des propos qui ont été quelque peu mal entendus par certains et qui ont ravivé la polémique sur la véracité du premier pas de l’homme sur la Lune en 1969, un événement régulièrement remis en question par certaines théories.

"ça m'inquiète énormément"

En réalité, Artemis va simplement plus loin qu’Apollo (la mission de 1969) sur sa trajectoire hors satellite. Et ce regain de doute n’a pas franchement plu à l’astronaute français, qui s’est exprimé sur Twitter. "Mais pourquoi doit-on perdre un temps précieux avec ça une fois de plus : bien sûr que oui, l’humain est allé sur la lune pendant les missions Apollo. Et on va y retourner" .écrit-il avant de poursuivre . "Ça m’inquiète énormément de voir à quel point certains s’amusent à brouiller la vérité et d’autres se font avoir."

L’astronaute s’est longuement expliqué sur ses propos, désabusé. "En vrai ca me saoule d’écrire tout ca. Ça ne devrait pas et je devrais être plus patient, mais c’est rageant."