"Quand Adèle se regarde dans le miroir, elle est choquée par sa propre transformation physique", révèle une amie

Elle a perdu plus de 45 kg en adoptant un régime sain et en se mettant au sport, pourtant la chanteuse Adele, interprète du hit "Hello", ne serait pas encore habituée à sa nouvelle silhouette svelte, révèle une source au magazine Heat. Une amie explique que quand Adèle croise son reflet dans le miroir, la jeune chanteuse serait surprise: "Quand elle se regarde dans le miroir, elle est choquée de sa propre transformation physique", explique cette confidente. Adele essaie de surmonter l'anxiété qu'elle ressent avec cette attention accrue sur son régime.

"Adele estime que toute cette attention est très embarrassante et elle continue de grincer des dents quand elle entre dans une pièce et que tous les yeux sont rivés sur elle", confie cette source.

"Elle admet que même si elle ne s'est jamais sentie aussi bien dans sa peau, elle reste incroyablement consciente de son apparence et a parfois du mal à croire les gens quand ils lui disent à quel point elle est belle..."