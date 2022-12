"Quand j'étais au collège, on me demandait si mon cousin n'était pas E.T": les confidences de Sylvie Tellier, moquée sur son physique

Sylvie Tellier, directrice générale de Miss France, va quitter l'organisation du concours de beauté après 17 ans en son sein. Elle présidera une dernière fois le concours ce 17 décembre, date à laquelle Miss France 2023 sera élue. "C'est un changement de vie important pour moi après dix-sept ans d'engagement au sein du concours. Mais ce n'est pas ma société, et j'avais envie de donner une nouvelle orientation à ma carrière", avait-elle déclaré à l'annonce de la nouvelle.

Dans un entretien donné à Radio Monaco, Sylvie Tellier n'a pas caché son émotion. "Il y aura de l'émotion, d'abord parce que j'en ai toujours. Dès que je suis sur scène, j'ai envie de pleurer", confie-t-elle.

L'ancienne Miss France est également revenue sur le harcèlement et les moqueries sur son physique, qu'elle a d'abord connu sur les bancs de l'école puis sur les réseaux sociaux. Une publication où elle est comparée à un extraterrestre circule notamment sur les réseaux sociaux dès qu'elle fait une apparition à la télévision.

"Quand j'étais au collège, on me demandait si mon cousin n'était pas E.T. parce que j'ai de grands yeux. Les grands yeux, ça a son avantage. Quand tu es sur une scène de Miss France où tu as je ne sais plus combien de tonnes de lumières. Moi j'ai une problématique. J'ai des yeux un peu translucides. J'ai un vert-bleu hyper clair. Donc tous ces projecteurs font qu'on a parfois l'impression que mes yeux me mangent le visage", a-t-elle expliqué. Avant d'ajouter: "Je trouve ça plutôt marrant. Si tu ne veux pas prendre ce risque, tu ne te présentes pas à un concours de beauté. Ça fait partie du jeu".

Elle insiste que ces moqueries sur le physique "font partie du jeu" mais qu'à l'inverse, les propos insultants et racistes n'ont pas leur place.